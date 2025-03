Simone Cristicchi racconta la vera storia della malattia della mamma

In un'intervista al Corriere della Sera il cantautore ha spiegato che la canzone Quando sarai piccola, in gara al Festival di Sanremo, "va al di là della singola patologia"

Sul palco del Festival di Sanremo, Simone Cristicchi ha commosso il pubblico con Quando sarai piccola, il brano che racconta la malattia della madre. Molti avevano riferito i versi alla patologia dell’Alzheimer, ma in un’intervista al Corriere della Sera il cantautore ha spiegato che, invece, la mamma ha sofferto di “un’emorragia cerebrale dovuta a un’arteria difettosa”. Anzi, ha precisato Cristicchi, “non ho mai incentrato il discorso sull’Alzheimer o la demenza senile. Il tema ha una prospettiva più ampia, e va al di là della singola patologia”. Per lui, “Quando sarai piccola è una canzone declinata al futuro: una lettera di un figlio che rassicura la propria madre. Ma c’è molto di più: la ciclicità naturale della vita, il dare e ricevere amore che rende sacra la nostra esistenza. Peccato, perché è stata un po’ un’occasione perduta. Si è parlato troppo di mia madre e troppo poco di sanità pubblica, di anziani abbandonati negli ospizi, dei caregiver, della difficoltà di chi ha in casa un parente malato”. In più, “ho detto che la mia canzone non è una cartella clinica, e non si può ridurre a una patologia specifica. Io scatto una polaroid, una fotografia che descrive un profondo sentimento, un mio stato d’animo”.