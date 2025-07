4 luglio, le canzoni più virali ispirate alla Festa dell'Indipendenza

Il 4 luglio non è solo la festa dell’Indipendenza: è il battito pulsante dell’America, un giorno in cui il Paese si specchia nella sua storia, nelle sue contraddizioni e nelle sue speranze attraverso il linguaggio più potente che ci sia: la musica. Dalle melodie patriottiche che infiammano i cuori agli inni che raccontano lotte e sogni, il 4 luglio è la colonna sonora di un popolo che, da più di due secoli, canta la propria libertà e identità. In questo giorno, le note non sono semplici suoni, ma eco di un Paese che continua a riscrivere se stesso.