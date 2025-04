Mike Peters degli Alarm è morto a 66 anni per un tumore

Mike Peters, frontman degli Alarm, è morto il 29 aprile all’età di 66 anni a causa di un tumore. Lo scorso anno, il membro del gruppo rock gallese, già pronto per partire alla volta di Chicago per la prima di 50 date di tour negli Stati Uniti, aveva notato un nodulo al collo, comparso durante la notte. I dottori gli avevano diagnosticato la sindrome di Richter, che si manifesta quando la leucemia linfatica cronica, un tipo di tumore del sangue che Peters aveva da oltre trent’anni, si trasforma in una malattia più aggressiva. In passato, il musicista si era sottoposto a trattamenti farmacologici, cicli di chemioterapia e terapia sperimentale, ma in quell’occasione aveva dovuto annullare il tour per procedere ad ulteriori cure presso il Christie NHS Foundation Trust di Manchester. Dopo la diagnosi del linfoma in crescita, Peters aveva riconosciuto ai fan che l’avevano sostenuto il merito di avergli dato una spinta fondamentale per tornare sul palco la scorsa estate, quando si era esibito in alcuni concerti con l’aiuto di una piccola squadra per evitare così eventuali virus che avrebbero rischiato di danneggiare la sua salute. Un portavoce di Love Hope Strength, l’organizzazione di beneficenza che Peters aveva co-fondato insieme alla moglie Jules per promuovere la donazione di cellule staminali, ha condiviso con il Guardian la notizia della sua morte.