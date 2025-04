Interiorama e Popolo delle Meraviglie, una Cumbia oltre le diversità

Venerdì 11 aprile è uscito Cumbia de Guardistallo, il brano nato dalla residenza artistica organizzata in Toscana dall'associazione Haccade! tra musicisti professionisti e persone con disabilità. Ne è nato anche un documentario, intitolato proprio Popolo delle Meraviglie, mentre il 9 maggio uscirà l'LP Selva. Perché l'arte abbatte le barriere e unisce, creando spazi inclusivi

Il ritmo di una cumbia può abbattere i muri? Sì, se si tratta della Cumbia de Guardistallo (Il Piccio Records/Audioglobe), il nuovo singolo di Interiorama che uscirà venerdì 11 aprile. Il brano, infatti, è stato registrato durante una residenza artistica organizzata dall’associazione Haccade! e avvenuta tra musicisti professionisti, come Antonio Aiazzi dei Litfiba alla fisarmonica, Francisca (Mama Marjas) per la voce e Flavio Ferri dei Delta V alla produzione, e il Popolo delle Meraviglie, un gruppo di persone fuori dal comune, nate con la sindrome di down o considerate con disabilità cognitivo-psichica. Per una settimana, infatti, si sono dati appuntamento al Teatro Marchionneschi di Guardistallo, in provincia di Pisa, dove hanno realizzato sia il brano inedito, sia una cover rivisitata di Disoccupato Rap dei Truzzi Broders. Una danza collettiva che, grazie alla potenza trasformativa della musica, abbatte le barriere e unisce le persone in un vero e proprio simbolo di collaborazione e di inclusione. La canzone, infatti, “celebra il ritmo semplice e travolgente della cumbia come linguaggio universale” e “diventa un inno alla connessione collettiva e alla gioia condivisa”, in “una dimostrazione tangibile di come l’arte possa creare uno spazio inclusivo”. I ritmi e le armonie tropicali trasportano l’ascoltatore in una festa, e allora non resta che ballare e abbracciare il potere liberatorio della musica.

IL DOCUMENTARIO POPOLO DELLE MERAVIGLIE La regista Sabrina Basilico ha catturato la magia della residenza artistica nel documentario Popolo delle meraviglie, dove si ritrovano tra gli altri Niccolò, che all’inizio parlava poco ma che poi “ha iniziato a sciogliersi, fino a dare il titolo al film”, Silvia, con il suo “vorrei essere accettata per quella che sono”, e Matteo, che non ha dubbi sul fatto che “la musica è il detonatore”. È così che, ha spiegato Basilico, “si crea quella complicità che, anche senza tecnica, senza la conoscenza di note musicali, senza un pentagramma, senza un ritmo stabilito, genera la Musica”. E ha citato il sociologo e critico letterario Richard Sennett: “Nelle arti dello spettacolo, scoprire di avere bisogno dell’altro è un vero e proprio shock. Nessuno ha preparato i musicisti, per esempio, a prestare attenzione agli altri. Anche se conoscono perfettamente la propria arte, durante le prove devono imparare l’arte dell’ascolto, che manda l’ego in pezzi, perché obbliga a rivolgersi verso l’esterno”. Tanto che “l'incontro tra diversità, dunque, non solo arricchisce il processo creativo di sfumature inedite, ma apre nuovi spazi e cambia le prospettive”. Hanno partecipato al progetto anche il fondatore di Interiorama, il chitarrista e percussionista Gianluca De Vito Franceschi, nonché il polistrumentista Gabriele “Rata” Biondi, già noto per il suo contributo in band come Casino Royale. Approfondimento Il documentario su Billy Joel aprirà il Tribeca Festival