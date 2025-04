PalaJova, la scaletta del concerto di Jovanotti a Torino

Sei concerti in otto giorni, tutti sold-out (ad eccezione di una manciata di biglietti ancora disponibili per l'ultima data). Il 9, 10, 12, 13, 15 e 16 aprile, il tempio torinese della musica ospiterà la mini residency del cantautore toscano

Jovanotti è tornato.

Dopo le otto date a Firenze, altre otto lo attendono a Torino. Il 9 aprile, il cantautore cresciuto a Tortona si esibirà all'Inalpi Arena, replicando lo show il 10, 12, 13, 15 e 16.

Jovanotti a Torino

Prima di Jovanotti, solamente Vasco Rossi aveva portato in scena otto concerti a Torino (correva l'anno 2010, col PalaOlimpico come location). Ora Lorenzo Cherubini lo farà all'Inalpi Arena, con oltre 70mila biglietti venduti (le date sono tutte sold-out, ad eccezione di una manciata di posti ancora liberi nell'ultimo show).

"Quando guardo le persone davanti a me vedo un mondo che mi piace, in cui mi piace ritrovarmi", ha detto. "Mi sembra, e mi piace che mi sembri così e forse è così, una varietà di umanità radunata insieme talmente varia che ho un solo modo per definirla: viva".

Supporto da un impianto scenico nuovissimo, Jovanotti si esibirà sul palco con tredici solisti, da lui definiti "la miglior band che abbia mai avuto".

Quando ha cominciato a immaginare questo tour, spiega l'artista, alcuni elementi sono emersi subito: la band, per l'appunto, fiori giganti, tanta luce, momenti intimi e romantici e altri rock'n'roll. E poi la gioia. Che è tanta, sfacciata, spudorata.