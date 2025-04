Clem Burke, morto a 70 anni il batterista dei Blondie

Clem Burke, batterista dei Blondie, è morto il 7 aprile all’età di 70 anni a causa di un tumore. “Con profondo dolore annunciamo la morte del nostro amato amico e compagno di band Clem Burke, che ha combattuto in privato contro il cancro. Clem non era solo un batterista, era il cuore pulsante dei Blondie. Il suo talento, energia e passione per la musica erano ineguagliabili, e il suo contribuito al nostro sound e successo è incommensurabile”, ha annunciato sui social la band. “Oltre alla sua maestria musicale, Clem è stato una fonte di ispirazione dentro e fuori dal palco. Il suo spirito vivace, il suo entusiasmo contagioso e la sua etica incrollabile nei confronti del lavoro hanno toccato tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. L'influenza di Clem andava ben oltre i Blondie. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Clem in tutto il mondo. La sua eredità vivrà attraverso la musica che ha creato e le innumerevoli vite che ha toccato. In questo momento di grande perdita, chiediamo di rispettare la nostra privacy. Addio, Dr. Burke”.