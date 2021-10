Blondie, le canzoni più famose della band di Debbie Harry. VIDEO

Attiva dal 1975, con una lunga pausa a cavallo tra gli anni 80 e i 90, il gruppo americano ha inciso 11 album da studio e una lunga lista di singoli di successo. Ecco quali sono quelli più popolari Condividi:

Il successo, l’enorme popolarità, le liti e le separazioni, le lotto contro le discriminazioni di genere e per i diritti della comunità LGBTQIA+. La storia dei Blondie e della loro front woman Debbie Harry è ricca di aneddoti e, soprattutto, grandi canzoni. Gruppo new wave punk (con incursioni nel reggae) fondato a metà degli Anni 70 da Debbie Harry e Chris Stein, i Blondie hanno vissuto vicende alterne, con una popolarità globale quasi immediata, una prima separazione nel 1983, una reunion non ufficiale nel 1990 e poi una definitiva nel 1998.

UN GRUPPO NELLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME leggi anche Blondie annuncia il nuovo EP: tutte le info su "Heart of Glass" In mezzo le crisi di gruppo e di coppia, come quella che portò alla rottura della relazione sentimentale tra Debbie Harry e Chris Stein, le parentesi da solista, una visibilità di Debbie Harry sempre più evidente e ingombrante per il resto del gruppo. Il successo arrivò prima nel Regno Unito, poi, dal 1978, anche sui canali mainstream statunitensi. Nel 2006 sono stati inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame. UNA COMBATTENTE PER I DIRITTI DI DONNE E GAY Negli anni ’70, Debbie Harry scosse il machismo dell’ambiente del rock imponendosi con il suo talento e la sua personalità. “Gay e donne sono gli unici ad avere qualcosa di interessante da dire”, dichiarò una volta. Nel corso di oltre 40 anni di carriera, i Blondie hanno realizzato 11 album da studio regalando alcuni grandi classici. Ecco le loro canzoni più famose.

X OFFENDER (1976)

Heart of Glass (1979)

One Way or Another (1979)

Call Me (1980)

Atomic (1980)

The Tide is High (1980)

Rapture (1981)