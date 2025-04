Lorenzo Jovanotti, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

lorenzo Jovanotti a Bologna, i dettagli dei concerti

Giovedì 3, sabato 5 e domenica 6 aprile il cantautore sarà in concerto all’Unipol Arena. Lorenzo Jovanotti ritornerà a Bologna per gli ultimi due appuntamenti della tournée in programma il 30 e il 31 maggio. Stando a quanto riportato da TicketOne, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il palazzetto: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno.