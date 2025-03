Anastacia, la possibile scaletta del concerto a Torino

A marzo la voce di Left Outside Alone sarà protagonista di quattro concerti in Italia: il 19 a Torino, il 22 a Roma, il 24 a Milano e il 25 a Padova

Anastacia a Torino, tutto quello che c’è da sapere

Nei giorni scorsi Anastacia ha dato il via alla tournée celebrativa dei venticinque anni dell’album Not That Kind dal palco di Barcellona. Mercoledì 19 marzo la voce di Welcome to my Truth porterà la sua inconfondibile e inarrivabile voce in Italia. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere l’OGR: corso Castelfidardo, 22, 10129, Torino.