Carolina Benvenga, il nuovo singolo Superpapi per la Festa del Papà

Nuovo successo per l’attrice e conduttrice. Il videoclip della canzone ha superato un milione di visualizzazioni su YouTube in meno di dieci giorni

In occasione della festa del papà, celebrata il 19 marzo, Carolina Benvenga ha pubblicato la nuova canzone Superpapi. Il videoclip del brano ha ottenuto un successo straordinario superando un milione di visualizzazioni su YouTube in meno di dieci giorni.

Carolina Benvenga, il videoclip di Superpapi

L’attrice e cantante ha deciso di festeggiare la giornata dedicata ai papà con la canzone Superpapi, di cui ha diffuso anche il videoclip conquistando immediatamente grandi consensi. Il filmato, diretto da Andrea Cepparo, è attualmente al secondo posto nella sezione Tendenze per la musica di YouTube.

Ecco il testo di Superpapi:

Lui è un supereroe iperspaziale

Anche se il suo mantello è invisibile

Ha sempre qualche idea originale

Lo aspetto tutto il giorno e adesso è qui

È superpapi

Che vola senza ali

E torna per giocare insieme a me!

È superpapi

Per me non ha rivali

Sa sempre come farmi sorridere!

È Super papapapapapapapapi

È super papapapapapapapapi

Che Super papapapapapapapapi

Che super papapapapapapapapi, papi

È il più bravo del mondo a cucinare

Che prelibatezze, faccio sempre il bis

Tra le sue braccia è bello anche dormire

Ma niente ninna quando lui è qui!

È superpapi

Che vola senza ali

E torna per giocare insieme a me!

È superpapi

Per me non ha rivali

Sa sempre come farmi sorridere!

È Super papapapapapapapapi

È super papapapapapapapapi

Che Super papapapapapapapapi

Che super papapapapapapapapi, papi

Superpapi, Superpapi

Whoa whoaaa, oh

Superpapi, Superpapi

Whoa whoaaa, oh

Superpapi, Superpapi

Whoa whoaaa, oh

Superpapi, Superpapi

È Super papapapapapapapapi

È super papapapapapapapapi

Che Super papapapapapapapapi

Che super papapapapapapapapi, papi