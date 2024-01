Insiema a Carolina Benvenga, Il più grande pigiama party della storia si prepara a conquistare le sale italiane nei due weekend del 3 e 4 febbraio e del 10 e 11 febbraio. Distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it

Diretto da Francesco Di Giorgio , con soggetto e sceneggiatura di Tommaso Di Giulio e Angela Senatore , Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino D’Oro è una produzione NEXO DIGITAL in collaborazione con ANTONIANO e SONY MUSIC ITALY. È distribuito al cinema da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

Tutto è pronto per il più atteso dei pigiama party e per trascorrere una serata divertentissima, ballando baby dance, cantando sulle note de Il Caffè della Peppina, Il Coccodrillo come fa?, Mister Spazzolino, il Gatto Puzzolone e tanti altri brani memorabili. Ma attenzione: all’improvviso un invisibile panda alato creerà scompiglio con scherzi e marachelle di ogni tipo. Niente paura, però! È il tenero Macchia ed è solo molto timido… Teme di essere preso in giro per le sue buffe ali e non ha ancora capito come si trovano nuovi amici. Sarà una festa a suon di musica, all’insegna dell’allegria, in cui celebrare i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della diversità, spiegati ai bimbi senza retorica e con il loro linguaggio spontaneo e diretto. L’invito per tutti i piccoli spettatori è di venire al cinema con il proprio pigiama preferito (ma che sia bello pesante date le temperature invernali!) e di godersi l’evento che sarà scandito dalle canzoni irresistibili dello Zecchino d’Oro e da tantissime risate.

"Il messaggio che darei ai miei giovani fan per invitarli al cinema è semplicemente di venire a divertirsi! Si avvicina Carnevale e possiamo festeggiare tutti insieme al cinema in un modo totalmente diverso: vestiti in pigiama, in totale serenità e a proprio agio in compagnia dei propri genitori e dell’intera famiglia. Si tratta di un’esperienza molto divertente e completa per i bimbi, soprattutto per quelli che vengono per la prima volta al cinema- L’idea di un pigiama party al cinema è venuto allo Zecchino D’Oro ed io ne ho preso parte molto volentieri. L’idea che mi è stata proposta è molto bella e sono certa che andrà alla grande. Non è la mia prima volta che compaio sul grande schermo e devo dire che è sempre una grande gioia, soprattutto quando si tratta di contenuti per bambini che scelgono di venire al cinema per vedere proprio te. Dopo il tour teatrale vedere tutti questi bimbi che continuano a seguirmi e a venire al cinema è per me motivo di grande orgoglio, vuol dire che sono affezionati a me come io lo sono a loro"

33 anni, metà romana, metà salentina di Gallipoli, Carolina a 8 anni è già sul set e inizia a lavorare, a 12 con il maestro Abbas Kiarostami , il suo palmares conta decine di film e serie tv. Nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all'interno di Rai Kids; con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de “ La posta di YoYo ”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ha all'attivo anche diverse collaborazioni con Zecchino d'Oro , un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini. Grazie ai messaggi positivi e educativi che riesce a trasmettere con i suoi video e nei programmi tv di cui è la protagonista, Carolina diventa una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia . Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo ad aumentarne la popolarità. Sono loro le sue prime fan, sostenendola e facendo diventare virali i video che posta sul suo canale YT, con le simpatiche coreografie di baby dance. Sono video di ogni tipo, per tutti i gusti, un modo diverso per giocare con i bambini, che imparano la coordinazione, a cantare, a divertirsi anche se da soli, e a condividere questi momenti con la propria famiglia. Al tempo stesso apprendono i messaggi e gli insegnamenti che si trovano nelle canzoni e negli inediti di Carolina. È attualmente in tour nei teatri di tutta Italia con il suo spettacolo natalizio “Un Natale Favoloso… a Teatro” e recentemente ha condotto, insieme ad Andrea Dianetti, le prime due puntate dello Zecchino D’Oro andate in onda su Rai1 l’1 e il 2 dicembre .

ANTONIANO è solidarietà, cultura, musica e cura

Antoniano nasce dal desiderio di un frate francescano, Padre Ernesto Caroli.

Durante la guerra Padre Ernesto aveva visto soffrire tante persone, così, tornato a casa, decide di fare qualcosa di concreto contro la povertà. Nel 1953, in via Guinizelli a Bologna, viene posato il primo mattone e l’anno successivo il 13 giugno 1954 apre la Mensa di Antoniano.

Non chiuderà più. Per 70 anni resta accanto alle persone in situazione di fragilità offrendo accoglienza, ascolto, protezione e futuro. Il sogno di Padre Ernesto è duplice: nutrire insieme il corpo e l’anima.



Così, oltre alla mensa, i frati danno vita al Cinema Teatro per sostenere con la cultura le attività sociali e nel 1959 sbarca all’Antoniano lo Zecchino d'Oro e, dopo qualche anno, nel 1963 nasce il Piccolo Coro dell’Antoniano che con la sua voce diffonde i valori francescani, la cura dell’infanzia, il rispetto per la natura, la solidarietà verso il prossimo e canta per donare allegria e speranza.

In pochi anni la musica dello Zecchino entra nelle case di tutti gli italiani.

In particolare, lo Zecchino d’Oro, attesissimo appuntamento annuale e tassello importante nella storia della televisione italiana, rappresenta un mondo dove i bimbi si riconoscono, attraverso brani per l’infanzia ispirati a valori e ideali etici, sociali e solidali. Allo Zecchino d’Oro i bambini imparano a cantare, ma anche a stare insieme, a fare nuove amicizie, a impegnarsi senza mai dimenticare il divertimento. È una realtà in cui tutti i bambini, tutte le bambine sono sullo stesso piano e che permette loro di abbattere distanze e differenze per giocare e crescere insieme, diffondendo un messaggio di fratellanza.

Oggi Zecchino d’Oro con il suo repertorio da record– 832 canzoni – è presente sulle principali piattaforme e canali social (Fb, Ig e Tik Tok) ed è amato a tal punto da superare sul canale YouTube 2 milioni 226 mila iscritti e 2 miliardi 237 milioni di visualizzazioni totali e da raggiungere su Spotify oltre 80 milioni di stream e più di 20 milioni di ascoltatori.

Nel 2023 “Volevo un gatto nero” è ufficialmente disco d'oro riconosciuto da Fimi.

In Antoniano grazie allo Zecchino d’Oro e ai suoi bambini la musica diventa pane, sostegno concreto alle oltre 20 mense francescane in Italia attraverso la campagna Operazione Pane.