Gaia annuncia featuring e tracklist del nuovo album Rosa dei Venti

L'uscita di Rosa dei venti è alle porte: Gaia ha intanto annunciato la tracklist del suo nuovo progetto discografico in uscita il 21 marzo 2025 (Columbia Records/Sony Music Italy) e già disponibile in preorder. Il disco contiene 12 inediti più il brano sanremese Chiamo Io Chiami Tu e le collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho, già dette nei giorni scorsi tramite la segreteria telefonica di Gaia attiva da tempo per comunicare in maniera diretta con pubblico e fan.