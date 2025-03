Lorenzo Jovanotti, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Dopo il successo delle prime due date, Lorenzo Jovanotti tornerà sul palco della Vitrifrigo Arena per gli appuntamenti in programma venerdì 7 e sabato 8 marzo

Jovanotti, i concerti a pesaro

Venerdì 7 e sabato 8 marzo la voce di I love you baby tornerà a Pesaro. Stando a quanto riportato da Ticketone, i concerti di Lorenzo Jovanotti (FOTO) avranno inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la Vitrifrigo Arena: via Gagarin, 61100, Pesaro.