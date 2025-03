Torna, dal 7 al 22 maggio Heroes Festival , la manifestazione prodotta da Music Innovation Hub, prima impresa sociale in Italia a realizzare progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale. Dopo il successo di Heroes Festival 2024, che ha visto la partecipazione di molti artisti fra cui Lucio Corsi, Cosmo e Dov’è Liana, quest’anno Music Innovation Hub è ancora una volta al fianco dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e in collaborazione con UN SDG Action Campaign. World of Strangers è il tema scelto per l’edizione di quest’anno, la quinta, che toccherà le città di Milano, Genova, Torino, Napoli e Roma con una line up che unirà artisti nazionali e internazionali. Da nord a sud, un viaggio musicale attraverso l’Italia per celebrare la bellezza dell’incontro con gli altri e l’importanza della musica come linguaggio universale capace di costruire ponti laddove esistono barriere.

HEROES FESTIVAL 2025, IL PROGRAMMA

Heroes Festival partirà da Milano mercoledì 7 maggio 2025 con Martha Da’Ro, artista multidisciplinare belga-angolana che sfida i generi musicali attraverso esibizioni potenti ed evocative dove l’R&B si mescola all’electrosoul passando per rivisitazioni contemporanee del blues. Il secondo appuntamento in cartellone vede come protagonisti i Calibro 35 venerdì 9 maggio al Verdi Teatro di Genova. Considerata una delle band più originali e cool della scena musicale alternativa, in 18 anni di carriera si è distinta per la straordinaria maestria tecnica e un'inconfondibile passione per il groove. Reduci dal lancio del loro nuovo singolo, Reptile Strout, i Calibro 35 si preparano a pubblicare il loro nono album, Exploration, in uscita il 6 giugno.

Opening della serata sarà Anna Bassy, cantautrice italo-nigeriana di Verona che con un timbro unico mescola diversi mondi musicali ispirandosi ad artisti come Nina Simone e Ibey. A Torino Heroes arriverà alla Cascina Falchera per una tappa speciale: dal 15 al 17 maggio, tre giorni di musica tra Italia, Portogallo e Africa. Le date torinesi saranno realizzate in partnership con RBL e faranno parte anche della programmazione di Salone Off. Ad aprire il Village di Torino, giovedì 15 maggio nell’ambito del programma di Salone Off, sarà Alessio Mariani, in arte Murubutu, docente di filosofia e storia presso il Liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia. L’artista presenterà Letteraturap, talk che propone una riflessione sul legame tra musica e letteratura approfondendo il rapporto tra questa e il rap, il genere più seguito dai giovani italiani negli ultimi decenni. Murubutu ripercorrerà la storia del rap in Italia, dalle origini negli anni ’90 fino ai linguaggi della trap, mettendone in luce le peculiarità espressive e le componenti letterarie. La lecture sarà ad ingresso gratuito su prenotazione. A seguire aprirà la serata Davide Ambrogio, cantante e polistrumentista dall’approccio innovativo, capace di trasformare la musica della sua terra, la Calabria, in sonorità contemporanee che uniscono voce, strumenti tradizionali ed elettronica. La serata continuerà con Paolo Baldini DubFiles, produttore e bassista che esplora le sonorità del dub, il Duo Bottasso, composto dai fratelli Simone, organettista, e Nicolò, violinista e trombettista, entrambi musicisti di formazione classica che reinterpretano la tradizione italiana con un linguaggio personale e innovativo, e Matthias Loibner, virtuoso della ghironda noto per le sue sperimentazioni allo strumento. Insieme, si esibiranno nella performance OSA 2.3 Reliving Occitania, prodotta da Multietnica nell'ambito del progetto Open Sound e registrata dal vivo a Saluzzo il 15 settembre 2023: un'esplorazione sonora che fonde tradizione occitana e sperimentazione elettronica.