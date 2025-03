Lorenzo Jovanotti, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Jovanotti: “Per me è come nascere di nuovo”

Alla vigilia del debutto, Lorenzo Jovanotti ha raccontato l’emozione del ritorno sul palco e delle prove generali dello spettacolo: “Costruire uno show dei nostri (ma credo sia così per tutti quelli che amano le cosiddette ‘performing arts’) è un gran viaggio nell’ignoto, non si sa mai cosa verrà fuori sebbene ogni dettaglio va seguito con cura sapienza curiosità e amore. Il mio eroe Ernest Shackleton, raccontato nella biografia scritta dall’altro mio eroe Randolph Fiennes, considerava la scelta dell’equipaggio in assoluto la cosa più importante per affrontare un’esplorazione antartica. Impiegava mesi per selezionare le poche decine di compagni di viaggio perché riteneva, a ragione, che anche un solo elemento avrebbe potuto mandare all’aria la riuscita dell’impresa avvelenando gli animi di tutti gli altri”.

Il cantautore ha proseguito: “Un tour è una barca di centinaia di persone che lavorano a qualcosa di splendido e inutile, che se fatto con cura porta gioia, emozione e goduria e momenti belli a tutti quelli che verranno a vivere questa storia. Questo post è per ringraziare la squadra che in questi giorni sta lavorando con me al PalaJova che per me è come nascere di nuovo sebbene non sappia ancora come sarà questo nuovo me. Lo scopriremo insieme”.