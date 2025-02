Damiano David, è uscito il nuovo singolo Next Summer

NEXT SUMMER E' UNA METAFORA DELLA VITA

Next Summer arriva dopo l’energia dell’ultimo singolo Born With a Broken Heart, la teatralità di Silverlines, brano che ha inaugurato il suo progetto solista, e Nothing Breaks Like A Heart, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione di Damiano per Spotify in occasione di San Valentino. Così Damiano presenta Next Summer: "A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza".