Monia pubblica il singolo Bacio Francese

La cantante e autrice ligure dalla forte identità R&B, pubblica il nuovo singolo Bacio Francese, brano nel quale Monia racconta la serata perfetta col partner e quando la tensione cresce esplode l'ipnotico inciso, impossibile levarselo dalla testa: "cibo cinese, umorismo inglese, bacio francese: voilà!". Del brano, scritto da lei in collaborazione con Fabio Fornaro e Alessandro Fava in arte Faffa, che ne firma anche la produzione, Monia racconta che "Bacio Francese nasce a casa mia, a Sanremo, dopo un momento passionale dentro una serata noiosa. Fino a che noiosa non lo è stata più. La giusta compagnia, un delivery e un po' di prese in giro. È un brano magnetico, dinamico e complice. È cosi che voglio la mia vita di coppia". Con questo brano, l'eclettica artista ligure, conferma un talento identitario sottolineato dalla vocalità accattivante e da una capacità di scrittura, sua e dei suoi collaboratori, che richiama con efficacia e semplicità momenti precisi, indimenticabili, di una vita a due en plein amour.



Approfondendo l'esegesi del testo, che ha una sua complessità e una sua profondità interpretativa, Monia spiega che "la tematica del testo è stata vissuta da me in prima persona in una serata spontanea e giocosa. Non era la prima volta che ci vedevamo ma la crisalide non è mai diventata farfalla. So che può fare sorridere ma una serata noiosa è svoltata col cibo cinese". L'episodio personale serve a raccontare l'universalità del bacio alla francese "che è un patrimonio di tutti, per ognuno di noi ce ne è almeno uno che ci è rimasto nella memoria". Bacio Francese verrà accompagnato da un nuovo singolo la cui uscita è prevista a fine marzo e poi ci saranno date in arrivo. La carriera di Monia è ricca di singoli, il primo è Un mondo senza Parole con quale partecipò a Sanremo Giovani nel 2006.