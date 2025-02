Morrissey annuncia 5 concerti in Italia: ecco le date del tour

L’iconico cantante britannico, ex leader degli Smiths e figura di spicco della scena musicale internazionale, ha annunciato il suo ritorno in Italia con una serie di cinque concerti che lo vedranno protagonista in alcune delle location più suggestive del nostro Paese. L’artista si esibirà tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, portando la sua inconfondibile voce e il suo repertorio intramontabile in diverse città italiane, tra teatri prestigiosi e rinomati festival estivi

La seconda tappa sarà il 26 luglio al Lucca Summer Festival, un evento di fama internazionale che ogni anno ospita alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale. Qui Morrissey salirà sul palco di Piazza Napoleone, nel cuore della città toscana, per una serata destinata a conquistare il pubblico. Il 28 luglio sarà la volta della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, uno degli spazi più prestigiosi della capitale, noto per la sua acustica straordinaria e per la sua architettura moderna che lo rende uno dei luoghi più affascinanti per un concerto dal vivo.

Morrissey ha annunciato nelle scorse ore che terrà cinque imperdibili concerti in Italia. L’iconico cantante britannico, ex leader della band The Smiths e figura di spicco della scena musicale internazionale, ha annunciato il suo ritorno in Italia con una serie di cinque concerti che lo vedranno protagonista in alcune delle location più suggestive del nostro Paese.

I fan italiani avranno la possibilità di acquistare i biglietti per i concerti di Morrissey in prevendita esclusiva su Virgin Radio giovedì 20 febbraio dalle 9:00 alle 22:00. Solo Virgin Radio, fanno sapere gli organizzatori, offre a tutti gli utenti registrati al proprio sito web ufficiale la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti per i concerti del tour italiano di Morrissey, mentre la vendita generale sarà disponibile a partire dalle 12:00 di venerdì 21 febbraio sui circuiti ufficiali di ticketing.

La carriera da solista di Morrissey

Nel corso della sua carriera da solista, Morrissey ha pubblicato una serie di album che hanno consolidato il suo status di icona musicale. Il suo debutto avvenne nel 1988 con Viva Hate, seguito nel 1991 da Kill Uncle, che mostrò un lato più sperimentale del suo stile.

Nel 1992 uscì Your Arsenal, un album energico e influenzato dal rockabilly, mentre nel 1994 Vauxhall and I segnò un momento di maturità artistica.

Southpaw Grammar (1995) e Maladjusted (1997) esplorarono sonorità più dure e complesse, ma fu con You Are the Quarry (2004) che Morrissey tornò alla ribalta con un grande successo commerciale. Negli anni successivi continuarono le sperimentazioni con Ringleader of the Tormentors (2006), dalle atmosfere orchestrali, e Years of Refusal (2009), più diretto e aggressivo. Nel 2014 pubblicò World Peace Is None of Your Business, un lavoro dal forte contenuto politico, seguito da Low in High School (2017) e California Son (2019), un album di cover che comprende brani di vari artisti, da Bob Dylan a Joni Mitchell.

L'ultimo disco pubblicato è I Am Not a Dog on a Chain (2020), mentre restano in attesa di rilascio sotto un'etichetta discografica i titoli Bonfire of Teenagers e Without Music the World Dies, la cui uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Morrissey ha pubblicato anche cinque libri, l’ultimo dei quali è List of the Lost, edito da Penguin Books nel 2015.