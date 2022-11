Morrissey, nel nuovo album anche Red Hot Chili Peppers e Miley Cyrus

Il nuovo disco in studio del mostro sacro del britpop include tante star delle sette note. Iggy Pop e Flea sono solo alcuni dei tantissimi nomi di stelle della musica internazionale che parteciperanno alla quattordicesima fatica discografica del cantautore inglese

Morrissey ha in cantiere un nuovo album, il già annunciato Bonfire Of Teenagers, che sarà impreziosito di tantissimi camei musicali. Iggy Pop, Flea dei Red Hot Chili Peppers e Miley Cyrus sono solo alcuni dei nomi di stelle della musica internazionale che parteciperanno alla quattordicesima fatica discografica del cantautore inglese.



Il nuovo disco in studio del mostro sacro del britpop sarà finalmente pubblicato negli Stati Uniti tramite Capitol Records all'inizio del prossimo anno, mentre l’uscita nel Regno Unito (patria di Morrissey) risulta ancora indeterminata.



Il quattordicesimo album solista dell'ex frontman degli Smiths è stato annunciato per la prima volta nel maggio 2021, quando l’artista ha detto ai fan: "L'anno peggiore della mia vita si conclude con il miglior album della mia vita”. E ha aggiunto: "Morrissey non ha firmato. L'album è disponibile per l'offerente più alto (o più basso)".



Sembra che il miglior offerente (difficile pensare che sia stato il peggiore...) sia stata la Capitol Records, che - almeno per il mercato targato Stati Uniti - pubblicherà Bonfire Of Teenagers nel febbraio 2023.



Invece nessuna etichetta discografica inglese ha ancora firmato in maniera ufficiale un accordo con il cantante, quindi staremo a vedere.



Tanti ospiti di prim’ordine

Attraverso un messaggio pubblicato sul suo sito web, Morrissey rivela che il produttore vincitore del Grammy Andrew Watt fa parte del progetto, come produttore e anche come musicista.

Oltre a Watt, ci sono tante altre star che hanno partecipato lato musica, tra cui gli attuali membri dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith e Flea come così come l'ex chitarrista Josh Klinghoffer. Risultano coinvolti anche Miley Cyrus, Iggy Pop e Jesse Tobias, tra gli altri. Insomma, una vera e propria parata di stelle.



Sempre nel medesimo messaggio, l’artista prosegue rivelando che l'accordo con Capitol per Bonfire Of Teenagers incorpora anche i diritti di ristampare gli album solisti di Morrissey. La Capitol Records (con sede a Los Angeles) ha anche concesso in licenza i diritti di ripubblicare gli album di Morrissey Southpaw Grammar, You Are The Quarry, Ringleader Of The Tormentors, Years Of Refusal e World Peace Is None Of Your Business in vinile.



La tracklist di Bonfire Of Teenagers

Per quanto riguarda la title track del disco, Morrissey la sta suonando già da un po' di tempo in tour. In precedenza il cantautore britannico ha affermato che Bonfire Of Teenagers era stata ispirata da "England's 9/11", l'attentato alla Manchester Arena.

Lo scorso maggio ha debuttato con il singolo dell'album I am Veronica, seguito da un'altra nuova canzone, Kerouac's Crack, eseguita durante un tour nel Regno Unito il mese scorso.



Di seguito trovate la tracklist completa del disco Bonfire Of Teenagers. Invece questo mese Morrissey parte per un tour da headliner in Nord America, chiamato "Live In Concert”. La prima tappa sarà in Ontario, California, venerdì 11 novembre, dopodiché l'artista si esibirà in altri 10 spettacoli in tutti gli Stati Uniti.



Ecco l'elenco delle canzoni del nuovo disco, aspettandone l'uscita prevista per il febbraio 2023:



1. I Am Veronica’ 2. Rebels Without Applause 3. Kerouac’s Crack 4. Ha Ha Harlem 5. I Live in Oblivion 6. Bonfire of Teenagers 7. My Funeral 8. Diana Dors 9. I Ex-love You 10. Sure Enough The Telephone Rings 11. Saint In a Stained Glass Window