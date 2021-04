Il cantante è stato parodiato in un recente episodio dello show, andato in onda negli Stati Uniti nei giorni scorsi. Un personaggio dietro cui si cela il musicista, chiamato Quilloughby, descritto come molto cambiato dagli anni Ottanta. Sovrappeso, razzista e non più vegetariano: un ritratto poco lusinghiero che ha fatto arrabbiare innanzitutto il manager dell’artista, Peter Katsis. Sua è la firma dei post molto critici pubblicati sulla pagina Facebook "Morrisey Official"

Il cantante Morrissey, storico ex frontman degli Smiths, è stato "omaggiato" in maniera non molto apprezzata (stiamo usando un eufemismo: non è stata apprezzata per niente) dal musicista stesso nell'ultimo episodio della serie animata cult I Simpson.

Oltre il musicista, è stato il suo entourage a non far finta di niente, in particolare l’agente del cantante Peter Katsis, che avrebbe postato sulla pagina di Facebook Morrissey Official (non verificata dalla spunta blu ma a parlare, anzi a scrivere, dovrebbe trattarsi proprio di Katsis, come riportato da numerose testate, BBC compresa).



Ma facciamo un passo indietro, ossia alla parodia: un ritratto poco lusinghiero dietro cui si celerebbe il cantante (le fattezze e la personalità, almeno nella parte in cui Lisa fantastica su di lui, come vedremo, sembrano proprio le sue) è quello che va sotto il nome di Quilloughby, personaggio presentato nell’episodio dal titolo Panic on the Streets of Springfield andato in onda pochi giorni fa negli States.

Nella puntata “incriminata” si racconta di Lisa (non ha certo bisogno di presentazioni ma, per chi ne avesse bisogno, trattasi della secondogenita di Homer e Marge) in piena idolatria di questo cantante britannico di nome Quilloughby.



Se le fattezze sono quelle di un Vip come Morrissey, pure la voce non è da meno: appartiene all’attore britannico Benedict Cumberbatch, che si è prestato per doppiare questo personaggio. Senza probabilmente immaginare che si sarebbe attirato lui stesso le ire del manager del cantante, come dimostrano le parole di alcuni post sull’account Facebook intitolato Morrissey Official. Le critiche coinvolgerebbero pure il divo, con tanto di domanda “Ma come mai Benedict Cumberbatch ha accettato di doppiare questo personaggio?”