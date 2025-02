Eurovision Song Contest, San Marino sceglierà la canzone l'8 marzo

Flora Canto e Francesco Facchinetti condurranno l’evento in programma al Teatro Nuovo di Dogana. In gara venti cantanti tra big ed emergenti

san Marino Song Contest 2025, tutto quello che c'è da sapere

Flora Canto e Francesco Facchinetti condurranno il San Marino Song Contest 2025, in programma sabato 8 marzo. In gara venti artisti tra big ed emergenti. I cantanti si esibiranno sul palco del Teatro Nuovo di Dogana per cercare di staccare un biglietto per l’Eurovision Song Contest, in programma a Basilea. Cristiano D’Alisera firmerà la regia dello show, mentre Luca De Gennaro presiederà la giuria. Tra gli ospiti La Rappresentante di Lista.