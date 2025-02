Olly: "Rifletterò su Eurovision". Cosa succede in caso di rinuncia

Il trionfo a Sanremo ha catapultato il cantautore sotto i riflettori con una rapidità che nemmeno lui si aspettava. Con Balorda nostalgia, il giovane artista si è guadagnato il diritto di rappresentare l'Italia all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea dal 10 al 17 maggio. Tuttavia, la sua partecipazione all’evento non è ancora certa, dato che il diretto interessato ha espresso il desiderio di prendersi del tempo per riflettere su questa opportunità. Nel caso rinunciasse, toccherebbe a Lucio Corsi

"Non avendo pensato di vincere, non ho nemmeno pensato all'eventualità di una partecipazione all'Eurovision”, ha spiegato a caldo Olly. “Ho bisogno di metabolizzare, ho bisogno di tempo per decidere. Alla mia età, non ho nessuna fretta di capire quello che è successo".

Il pensiero dei dubbi di Olly sull'eventualità di partecipare o meno all'Eurovision porta immediatamente ad altri artisti emergenti che, travolti dal peso delle aspettative, hanno faticato a reggere la pressione. Tuttavia l'artista genovese afferma che non si tratterebbe di questo: "No, non mi preoccupa questo. Non ho paura di perdermi. Ho solo bisogno di prendere tempo: è una cosa troppo importante e devo essere certo e sicuro di farlo bene. Certo la paura in generale c'è, ma è un motore, ti tiene vivo. Quello che succede da ora in poi non lo so, vedremo".

Le parole di Olly sulla sua manager Marta Donà

Come tre degli ultimi quattro vincitori del festival precedenti a lui (Måneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango) Olly ha come manager una donna dal fiuto d'oro: Marta Donà.



"Non so quale sia il suo segreto, credo sia semplicemente molto brava a percepire dove ci sia del talento. Il ché però non vuol dire che non ci sia da altre parti", sottolinea l’artista ligure.



Ciò che cha decretato in larga parte la sua vittoria è stato soprattutto il peso del televoto. "Ho sentito il calore del pubblico all'Ariston e quello che mi è arrivato in questa settimana di Festival: è frutto del lavoro di tanti anni ed è quello che cerco, anche perché per me la musica non è mai stata una gara. L'unica gara è sempre contro me stesso e la mia timidezza: è il vero motivo per cui scrivo canzoni".