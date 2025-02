Sanremo 2025, i momenti più belli della finale del Festival. VIDEO

Per la gioia dei fanatici del Fantasanremo, sul palco con i The Kolors c'era Fru dei The Jackal. Per tutta la settimana, Fru ha "tormentato" i cantanti in gara per salire con loro sul palco dell'Ariston. A quanto pare, Stash ha ceduto accontentandolo. Poco prima, anche il comico Luca Ravenna era brevissimamente apparso sul palco, in qualità di corista.