Sanremo 2025, la conferenza stampa: ospite a sorpresa Roberto Benigni

E' il giorno di uno dei momenti più attesi del Festival (DIRETTA - SCALETTA), è il giorno delle cover e dei duetti dopo i numeri di una straordinara terza serata che ha totalizzato 10,7 milioni di spettatori di ascolto medio per un 59,8 di share. Ma prima di entrare nel merito di quello che accadrà questa sera, durante la quale Carlo Conti sarà affiancato da Geppi Cucciari e da Mahmood, il conduttore e direttore artistico ha voluto ricordare il chitarrista Giorgio Cocilovo, mancato a 68 anni e che più volte era stato protagonista all'Ariston in quanto, per tanti anni, membro dell'Orchestra del Festival.