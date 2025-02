Jovanotti fa una live performance di Un Mondo A Parte con Dardust

Il cantautore di Roma incanta tutti con un'inedita esibizione dal vivo della terza traccia dell’album Il Corpo Umano Vol. 1, frutto della collaborazione tra Jovanotti e Dardust. Quest'ultimo accompagna il cantante al pianoforte, dando vita a un'interpretazione intensa che mette in risalto la profondità del pezzo. Il video, disponibile su YouTube e Vevo, ve lo mostriamo in questo articolo

Raccontando la nascita della canzone, Lorenzo Jovanotti ha rivelato di essersi presentato con il testo delle strofe e di aver chiesto una melodia che evocasse romanticismo e sentimento. “Lui ha suonato la progressione armonica perfetta, e a fine giornata la canzone aveva già un’ecografia scalpitante”, ha spiegato l’artista riferendosi al suo collaboratore Dardust, grazie alla cui intuizione - come rivela Lorenzo Jovanotti - a fine giornata, la canzone aveva già preso forma, come un’ecografia che pulsa di vita. Dopo alcune sessioni in studio, la canzone era pronta, e ha lasciato entrambi i musicisti assai emozionati.

Lorenzo Jovanotti ha offerto ai suoi tantissimi fan una live performance di Un mondo a parte con Dardust. Il cantautore di Roma ha incantato tutti quanti con un'inedita esibizione dal vivo della terza traccia dell’album Il Corpo Umano Vol. 1, frutto della collaborazione tra Jovanotti e Dardust. Quest'ultimo accompagna il cantante al pianoforte, dando vita a un'interpretazione intensa che mette in risalto la profondità del pezzo. Il video, disponibile su YouTube e Vevo, lo trovate in fondo a questo articolo.

Per annunciare ai fan l'arrivo della versione live del brano Un mondo a parte, Lorenzo Jovanotti nelle scorse ore ha condiviso sui suoi canali social alcuni scatti che lo ritraggono assieme a Dardust (potete guardare il post di Instagram in fondo a questo articolo), accompagnando le immagini con il seguente messaggio: “Oggi dalle 14 su @vevo_it e nel mio canale @youtube la versione #vevoliveperformance di #unmondoaparte piano e voce con the original @dardust al pianoforte verticale. È la terza traccia de Il Corpo Umano vol.1 la ballad romantica, prodotta da #dardust e scritta insieme a lui quando mi sono presentato con il testo delle strofe e gli ho detto ‘facciamo una canzone molto romantica, ho questi versi’ e lui ha suonato la progressione armonica perfetta per stendere una melodia con le mie parole. A fine giornata la canzone mostrava già un’ecografia scalpitante, poi in un paio di sessioni qualche giorno dopo abbiamo messo a punto il resto e ci siamo guardati e abbiamo detto “wow, abbiamo una canzone” e avevamo gli occhi lucidi. Ora mancate solo voi, quando saremo insieme nei @palajovaofficial e ce la cantiamo a cuore aperto”.

Oltre al grande appuntamento sul palco sanremese, il cantautore romano è pronto a partire per un lungo tour che avrà inizio il 4 marzo 2025, con tantissime date che sono già andate sold out. Nel prossimo paragrafo trovate tutte le date della tournée 2025 di Jovanotti.

Tour 2025 di Jovanotti: tutte le date

Dopo il grande successo dell’ultimo album, Jovanotti è pronto a partire per un tour che sta già registrando il tutto esaurito in diverse città.

Di seguito trovate tutte le date dei concerti previsti in Italia e non solo:



4 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

5 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

7 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

8 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena

11 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

12 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

14 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

15 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

17 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

18 marzo – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

20 marzo – Zurigo – Hallenstadion

22 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

23 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

25 marzo – Firenze – Mandela Forum

26 marzo – Firenze – Mandela Forum

28 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

29 marzo – Firenze – Mandela Forum SOLD OUT

31 marzo – Firenze – Mandela Forum

3 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

5 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena SOLD OUT

6 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena SOLD OUT

9 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

10 aprile – Torino – Inalpi Arena

12 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

13 aprile – Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

15 aprile – Torino – Inalpi Arena

22 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

23 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

26 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

29 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

1 maggio – Roma – Palazzo dello Sport

2 maggio – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

5 maggio – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

6 maggio – Milano – Unipol Forum

8 maggio – Milano – Unipol Forum

9 maggio – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

12 maggio – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA!

13 maggio – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA!

15 maggio – Verona – Arena di Verona

16 maggio – Verona – Arena di Verona

18 maggio – Verona – Arena di Verona SOLD OUT

19 maggio – Verona – Arena di Verona

21 maggio – Verona – Arena di Verona

Un calendario fittissimo per un tour che si preannuncia spettacolare, con molte date già sold out e nuove aggiunte per soddisfare la richiesta dei fan. Jovanotti è pronto a regalare emozioni indimenticabili sui palchi italiani ed europei.



Di seguito trovate sia il post su Instagram condiviso da Jovanotti sia il video in cui lui e Dardust cantano e suonano Un mondo a parte.