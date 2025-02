Elisa, dopo il sold out a San Siro annuncia un tour nei palasport

L'enorme successo riscosso a quattro mesi dal live dello stadio milanese, previsto per il 18 giugno 2025 e già tutto esaurito, ha portato la cantante ad annunciare una nuova tournée che la porterà a esibirsi nei principali palazzetti d'Italia. Il suo attesissimo viaggio musicale prenderà il via l’8 novembre 2025 dal Palaunical di Mantova, segnando l'inizio di una serie di spettacoli pensati per abbracciare i fan in diverse città del Paese

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per il Fan Club dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 6 febbraio, mentre la vendita generale partirà da domani, venerdì 7 febbraio, sempre alle ore 14:00.

Dopo il sold out registrato dal concerto allo stadio San Siro di Milano , a più di quattro mesi dall’evento, Elisa ha annunciato un tour di concerti nei palasport. L'enorme successo riscosso dal live dello stadio milanese, previsto per il 18 giugno 2025 e già tutto esaurito, la celebre cantante annuncia una nuova tournée che la porterà a esibirsi nei principali palazzetti d'Italia. Il suo attesissimo viaggio musicale prenderà il via l’8 novembre 2025 dal Palaunical di Mantova, segnando l'inizio di una serie di spettacoli pensati per abbracciare i fan in diverse città del Paese.

Si parte il 10 novembre dall’Unipol Forum di Milano, per poi scendere al sud con la data del 17 novembre al Palaflorio di Bari e quella del 18 novembre al Palasele di Eboli. Il viaggio prosegue nel cuore della Toscana, con l’appuntamento del 20 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, seguito dalla serata del 22 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Gran finale nella capitale il 25 novembre, al Palazzo dello Sport di Roma, prima di chiudere in grande stile il 28 novembre all’Inalpi Arena di Torino.

L’annuncio e le parole di Elisa

L'artista ha condiviso la notizia sui suoi canali social, esprimendo tutta la sua emozione per l'attesissimo concerto di San Siro, che ha definito "lo show della vita". "Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto questo affetto", ha scritto Elisa in un post dedicato ai suoi fan.

L’energia e il calore ricevuti l’hanno spinta a non fermarsi: dopo San Siro, infatti, l’artista ha voluto aggiungere otto tappe nei palasport, per ritrovare il suo pubblico in tutta Italia. "Non finisce qui, mi siete mancati troppo e voglio venire a trovarvi in giro per il Paese", ha spiegato con entusiasmo.

Con questa nuova serie di concerti, Elisa si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile fatta di musica, emozioni e condivisione, continuando il viaggio iniziato con il grande evento di San Siro.



Di seguito, potete guardare il post con cui Elisa ha annunciato il tour.