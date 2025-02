Capo Plaza, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo il concerto al Forum d'Assago, con 40 brani in scaletta e con ospiti d'eccezione (Villabanks, Emis Killa, Noyz Narcos, Rhove, Artie 5ive, Tony Effe, Drefgold, Tedua, Lazza ), Capo Plaza si appresta a conquistare la capitale. Martedì 4 febbraio , il rapper è atteso al Palazzo dello Sport di Roma per uno show ricco di colpi di scena.

La scaletta

La scaletta del concerto di Capo Plaza a Roma non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che il rapper replichi la setlist portata in scena a Milano:

Giovane Fuoriclasse

Allenamento 1

Allenamento 2

Allenamento 3

Allenamento 4

Uno Squillo

20

Non Cambierò Mai

Pasticche

Pookie

Goyard

Acqua Passata

Lo So Che

Serio

Look Back At It

Nitida

Borse Hermes

Ne Valsa La Pena

Ghetto Chic

Street Advisor

Ale

Moon

La Cassa

Nella Trap

Nuovo Inizio

Fino All’Alba

Sottovuoto

Tesla

Street

Forte e Chiaro

Non Fare Così

Soldi Arrotolati

Vetri Neri

Polvere

Ancora Qua

Alyx

Honey

Capri Sun

