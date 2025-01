Eurovision Song Contest 2025, i primi biglietti esauriti in 7 minuti

Reto Peritz e Moritz Stadler, produttori esecutivi dell'Eurovision Song Contest 2025, hanno dichiarato: “L'attesa per l'edizione di quest'anno a Basilea è palpabile”

Grande successo per la prima vendita dei biglietti per assistere ai tre spettacoli live della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 maggio.

eurovision song contest, è iniziata la vendita dei biglietti Il 13 maggio si alzerà il sipario sull'Eurovision Song Contest 2025. Trentasette nazioni si sfideranno a colpi di musica, coreografie ed effetti speciali per conquistare l'ambito trofeo. L'arena St. Jakobshalle di Basilea ospiterà gli appuntamenti condotti da Hazel Brugger e Sandra Studer, alle quali si aggiungerà Michelle Hunziker per la finale. Mercoledì 29 gennaio l'organizzazione del contest ha messo in vendita i primi biglietti per assistere ai tre spettacoli registrando il tutto esaurito in soli sette minuti.

Reto Peritz e Moritz Stadler, produttori esecutivi dell'Eurovision Song Contest 2025, hanno dichiarato: "È un segno di quanto l'Eurovision Song Contest appassioni un gran numero di persone, sia in Svizzera che nel resto del mondo. L'attesa per l'edizione di quest'anno a Basilea è palpabile, e questo dimostra come l'Eurovision costruisca ponti tra le culture e tra i cuori".

Oltre ai biglietti per i tre show dal vivo, la produzione ha messo in vendita anche i ticket per assistere agli spettacoli in anteprima registrando il tutto esaurito in venti minuti per un totale di 42.000 biglietti venduti.