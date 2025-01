Lazza, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Nuovo appuntamento live con la musica di Lazza . Il rapper salirà sul palco del Nelson Mandela Forum per il penultimo concerto della tournée nei palazzetti. Ecco quello che c’è da sapere: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio dello show.

Stando a quanto riportato da Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Nelson Mandela Forum: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze.

Lunedì 27 gennaio la voce di Cenere ( FOTO ) sarà in concerto a Firenze. Il rapper porterà musica, energia e divertimento alle migliaia di persone presenti. Tutti i dettagli dell'appuntamento.

Al momento l’artista non ha rilasciato alcuna anticipazione sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani proposti al concerto del 6 gennaio a Mantova:

Lazza, il tour europeo e i concerti negli stadi

Ad aprile Lazza porterà la sua musica in giro per l’Europa: da Barcellona a Monaco passando per Parigi, Berlino e Amsterdam. Inoltre, quest’estate Lazza sarà protagonista di due incredibili appuntamenti: il 5 luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e quattro giorni dopo allo Stadio San Siro di Milano.