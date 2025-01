Achille Lauro annuncia un concerto al Circo Massimo di Roma

In attesa del ritorno in gara sul palco del Teatro Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo , Achille Lauro ha annunciato un grande appuntamento live. Il 29 giugno l’artista ( FOTO ) sarà in concerto al Circo Massimo di Roma .

Achille Lauro, la prima volta sul palco del circo massimo

Grande evento per uno dei protagonisti indiscussi della musica italiana. Il 29 giugno Achille Lauro si esibirà in concerto per la prima volta al Circo Massimo. Nel frattempo, l’artista si sta preparando al ritorno in gara alla kermesse (SCOPRI LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con la canzone Incoscienti giovani.