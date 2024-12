Bob Dylan, all’asta 60 suoi cimeli

La casa d’aste Julien's Auctions organizza un'imperdibile messa all’incanto dedicata al menestrello del folk rock. Dall’archivio del giornalista Al Aronowitz fino a una registrazione originale prodotta da T Bone Burnett, c’è l’imbarazzo della scelta per tutti i fan che non vedono l’ora di guardare al cinema il biopic A Complete Unknown…

Per tutti i fan sfegatati di Bob Dylan, è giunta l’ora di diventare collezionisti: sta per iniziare un’asta durante cui saranno venduti al miglior offerente la bellezza di sessanta cimeli e memorabilia appartenuti al mitico menestrello del folk-rock. È la casa d’aste Julien's Auctions che si sta impegnando a organizzare un'imperdibile messa all’incanto dedicata al mostro sacro della musica (e non solo di quella: ricordiamo che Dylan ha vinto il Premio Nobel per la letteratura).

Dall’archivio di Al Aronowitz fino a una registrazione originale prodotta da T Bone Burnett, c’è l’imbarazzo della scelta per tutti i fan che non vedono l’ora di guardare al cinema il biopic A Complete Unknown… Il 18 gennaio 2025, presso il prestigioso Musicians Hall of Fame & Museum di Nashville, in Tennessee (Stati Uniti), Julien's Auctions darà il via a un evento eccezionale dal titolo "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More". Questa esclusiva asta presenterà 60 lotti unici, tra cui spiccano 50 pezzi appartenenti alla collezione privata del noto giornalista Al Aronowitz, figura cruciale nel mondo musicale.



I cimeli di maggior valore Tra i cimeli di maggior valore, ci sono due pagine contenenti tre versioni dattiloscritte delle celebri liriche di Mr. Tambourine Man, con una stima di valore che oscilla tra 400.000 e 600.000 dollari. Un altro straordinario pezzo in vendita è un dipinto a olio del 1968 realizzato da Bob Dylan stesso (che, oltre a essere un musicista, poeta e letterato da Nobel, è anche un pittore), la cui valutazione varia tra 200.000 e 300.000 dollari. Completano questa raccolta alcuni oggetti di grande rilevanza storica e culturale, come un raro volantino del 1963 pubblicizzato per il primo concerto da headliner di Dylan al Town Hall di New York, fotografie d'epoca, schizzi originali e molti altri tesori.

L’esemplare unico del disco nel formato Ionic Original Il momento clou dell'evento sarà rappresentato dalla vendita di un esemplare unico del disco nel formato Ionic Original contenente una nuova registrazione in studio del brano The Times They Are A-Changin' realizzata da Bob Dylan nel 2021. Questo straordinario vinile, prodotto dal vincitore del Grammy T Bone Burnett, è stimato tra 400.000 e 600.000 dollari. Si tratta del secondo disco Ionic Original mai messo in vendita pubblicamente, dopo la versione speciale di Blowin' In The Wind nel 2022. Myles Aronowitz, figlio del giornalista Al Aronowitz, ha commentato con emozione l'eredità lasciata dal padre: "Mio padre aveva un talento straordinario nel mettere in connessione grandi personalità... È stato lui a presentare Allen Ginsberg a Bob Dylan e Dylan ai Beatles. Questa collezione è una testimonianza del suo innato dono di riconoscere e coltivare la grandezza”.

T Bone Burnett: “Un'esperienza davvero toccante” Anche T Bone Burnett ha espresso il proprio entusiasmo per la nuova registrazione: "Sentire Bob Dylan interpretare The Times They Are A-Changin' a distanza di sessant'anni dalla sua creazione è un'esperienza davvero toccante. Questa registrazione Ionic Original rappresenta la versione definitiva di una canzone che ha segnato la storia”.

Ci sarà anche una mostra Per gli appassionati e i curiosi, una mostra dedicata ai pezzi più rappresentativi dell'archivio di Al Aronowitz sarà aperta dal 18 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025 presso il Musicians Hall of Fame & Museum. Il giorno successivo, il 18 gennaio, l'asta prenderà il via alle ore 10:00 (ora locale) nello stesso luogo, a Nashville, in Tennessee (Stati Uniti). Tra gli articoli esposti, si potranno ammirare un'armonica firmata da Dylan, i testi originali di Mr. Tambourine Man, il dipinto del 1968, una Fender Telecaster e persino una giacca di jeans decorata indossata da Dylan nel film del 1987 Hearts of Fire. Questi e altri preziosi oggetti saranno protagonisti di un evento che celebra la grandezza senza tempo di Bob Dylan, il tutto aspettando di goderci al cinema l’attesissimo A Complete Unknown, il biopic a lui dedicato.

