Festival, il 7 luglio a Perugia nell'ambito di Umbria Jazz (sarà proprio lui a inaugurare questa edizione) e il 9 luglio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. In occasione del tour italiano, oltre ad alcuni dei suoi storici successi, Bob Dylan presenterà brani tratti da Rough and Rowdy Ways , ultimo suo album pubblicato. La prevendita dei biglietti per i cinque concerti italiani inizierà sabato 18 marzo.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Bob Dylan , uno dei miti della musica mondiale, quest'estate sarà protagonista di cinque concerti in programma in Italia. Ad annunciarlo la D'Alessandro

Al Lucca Summer Festival il cantautore di Duluth si esibirà sul palco di Piazza Napoleone che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di Lucca Summer Festival. La scaletta del concerto vedrà protagonisti i brani di Rough and Rowdy Ways , l’album pubblicato da Dylan nel Giugno 2020, descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel. Il nome di Bob Dylan rende ancora più eccezionale il cartellone dell’edizione 2023 di Lucca Summer Festival che comprende già artisti del calibro di Kiss - Simply Red - Sigur Ros - Placebo Norah Jones - One Republic - Pat Metheny Blur Chemical Brothers -Jacob Collier - Snarky Puppy- Robbie Williams.

approfondimento

Bob Dylan, asta record per la prima incisione di Blowin' in the Wind

Durante l'evento è vietata ogni ripresa video, audio e fotografica. Su richiesta dell’artista, questo concerto è un Phone Free Show, ciò significa che i telefoni non sono ammessi in sala durante il concerto. In pratica una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto) avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata. In caso di necessità di accedere al telefono si può sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandosi in un'area dedicata e segnalata, destinata all'uso del telefono. Basta chiedere supporto a un membro dello staff di Yondr. Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, si crede che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. E' un requisito obbligatorio e non negoziabile.