Origimi, il format musicale torna l'8 gennaio: opening act di Fremir

Protagonisti della serata saranno quattro talenti della nuova generazione musicale italiana. Assurditè, cantautrice classe ’99 originaria dell’hinterland milanese, Chiara Balzan, all'anagrafe, combina il meglio dell’Indie Pop con le influenze dell’R&B, dando vita a un sound fresco e intimista. Con il suo concept album Dumba, uscito a maggio 2024, esplora temi universali e distopici attraverso le canzoni. Le sue composizioni oscillano tra leggerezza e profondità, offrendo uno spaccato autentico di paure e speranze generazionali. Nico Arezzo, nato nel ’98, è un artista poliedrico cresciuto tra cavi e palcoscenici. Cantautore dalla vena funky, a luglio 2024 ha presentato il suo album di debutto "Non c'è mare", facendoci immergere nel suo stile fatto di groove magnetici, ritornelli irresistibili e un mix di solarità e malinconia. Riccardo Roma, in arte Dimaggio, è cresciuto artisticamente tra Lecce, Milano e Bergamo e si distingue per il suo stile unico, che unisce testi introspettivi e un sound capace di bilanciare malinconia ed esuberanza. Il suo album d’esordio “A me non serve niente", uscito proprio nel 2024, è un’opera che fonde cantautorato italiano, RnB e sonorità indie rock. Fremir, aka Francesca Salzano, esplosiva artista campana dalle sonorità che si muovono tra indie folk, elettronica e richiami rock, creando un’esperienza musicale che sfida e conquista. Il suo album d’esordio, Stoccolma, è un’opera magnetica composta da otto brani che esplorano le dinamiche complesse dei rapporti umani senza paura di affrontare temi come tossicità e dipendenze. Una serata da non perdere: Cambio Palco continua la sua missione di valorizzare la musica dal vivo e di offrire al pubblico un’esperienza autentica, lontana dalle dinamiche commerciali tradizionali. In un’epoca dominata dal digitale, eventi come questo rappresentano un ritorno alla connessione reale e un’occasione preziosa per immergersi in sonorità genuine. Biglietti su DICE.

