Olly, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Il cantautore è reduce dal successo dell’album Tutta vita contenente il singolo Per due come noi in duetto con Angelina Mango

Lunedì 16 dicembre Olly sarà in concerto all’Estragon di Bologna . In attesa della partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, l’artista sarà protagonista del nuovo appuntamento del Club Tour 2024.

Olly in concerto, tutto quello che c’è da sapere

Dopo la partecipazione con Polvere nel 2023, a febbraio Olly tornerà in gara sul palco del Teatro Ariston (FOTO). In questa settimane il cantante sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Ecco tutti i dettagli del prossimo concerto.

Olly a Bologna, l’orario di inizio e la location

Secondo quanto annunciato da Ticketone, il sipario si alzerà alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere l’Estragon di Bologna: via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna.