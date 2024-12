Alessandra Amoroso, la possibile scaletta del concerto a Bari

Doppio appuntamento a Bari: martedì 3 e mercoledì 4 dicembre. In seguito, Alessandra Amoroso sarà in concerto a Bologna, Padova, Milano, Firenze, Torino, Roma e Napoli

Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre Alessandra Amoroso sarà in concerto al Palaflorio di Bari . Ecco i dettagli dello show della voce di Immobile: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Alessandra Amoroso in concerto, tutto sulla serata

Grande attesa per la seconda data della tournée che porterà l’artista salentina in giro per l’Italia. Dopo il concerto di Eboli, Alessandra Amoroso sarà a Bari. Tutto quello che c’è da sapere.

Alessandra Amoroso a Bari, l’orario di inizio e la location

Secondo quanto riportato da Ticketone, lo show di Alessandra Amoroso (FOTO) avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il Palaflorio: viale Archimede, 70126, Bari.