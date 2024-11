La star australiana è stata la protagonista di uno dei momenti più elettrizzanti dell'iconica parata di Macy's seguita dal vivo da una enorme folla di newyorkesi e da milioni di spettatori in tutto il Paese.

In scaletta le hit "Can't Get You Out Of My Head", "Slow" e il recente successo "Padam Padam"



La pioggia, che è caduta senza tregua a New York nel giorno del Ringraziamento, non ha tolto la voglia di festeggiare alla città né agli americani che si sono assiepati a migliaia dietro le transenne delle strade principali della Grande Mela per l'iconica parata annuale di Macy's.

All'evento per eccellenza della metropoli statunitense, tra le tantissime star che hanno impreziosito lo show con la loro presenza e i loro interventi, Kylie Minogue si è distinta con un mini spettacolo nel quale si è esibita sulle note di alcuni dei suoi più grandi classici, Can't Get You Out Of My Head e Slow. Nella scaletta anche il singolo Padam Padam, tratto da Tension, il suo ultimo album in studio.

Online e sui social della popstar ci sono gli scatti e i video della sua performance corredati da un invito per tutti i suoi fan per la sua tournée del 2025.

Lo show di New York anticipa il tour del 2025 Milioni di americani di sono scatenati con Kylie Minogue, star di uno dei momenti musicali più scenografici della parata newyorkese di Macy's di giovedì 28 novembre, giorno in cui in tutti gli Stati Uniti di celebra il Thanksgiving.

Minogue ha confermato il suo status di popstar di primo piano con un mini show coreografato in cui ha cantato dal vivo sotto la pioggia per milioni di fan.

Tra le hit del passato e quelle più recenti, l'australiana, che è reduce da una residency a Las Vegas, si sta preparando per un nuovo tour che la porterà sui principali palchi delle arene del Nord America a partire da marzo 2025.

Il tour, che partirà da Toronto, si concluderà con i concerti di Los Angeles nel mese di maggio.

Nel frattempo, circondata da sei ballerini che l'hanno accompagnata nella performance di New York, la popstar ha cantato Padam Padam, il successo di Tension, album a cui è seguito Tension II, uscito a metà dello scorso ottobre.

Kylie Minogue si era esibita alla parata di Macy's nel 2010 quando ha cantato Get Outta My Way dall'ambum Aphrodite. Il suo è stato un ritorno in grande stile. Approfondimento Le canzoni più famose di Kylie Minogue VIDEO

Lo stile biker per lo show di New York Ancora emozionata per lo show live, Kylie Minogue ha registrato un breve commento per TikTok, una clip in cui ringrazia il pubblico che ha assistito all'esibizione.

“Andrò ad asciugarmi”, ha concluso la star che ha registrato le immagini coi capelli bagnati dalla pioggia. Nella clip vediamo da vicino il suo look di scena: una tuta rossa e nera a righe trasversali fatta con inserti di pelle, corredata da tante chiusure lampo, un capo dallo stile biker ultra contemporaneo.

Minogue è stata una delle guest star musicali della parata di Macy's del 2024 che ha ospitato, tra gli altri, gli interventi di Jennifer Hudson, T-Pain, Billy Porter, Chloe Bailey e Idina Menzel, quest'ultima forte del successo di Wicked, nelle sale da pochi giorni. A queste voci vanno aggiunti i membri di ben undici band che hanno suonato dal vivo per la folla.

