Kylie Minogue annuncia il ritorno con la canzone Padam Padam

Nel corso degli anni Kylie Minogue ha regalato grandi successi al pubblico che l'hanno costantemente supportata e amata fino a farla diventare una delle massime esponenti della scena musicale mondiale.

Tra i suoi brani più apprezzati troviamo sicuramente Spinning Around, Can’t Get You Out of My Head, Love at First Sight, All the lovers e Get Outta My Way.