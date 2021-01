A venti anni di distanza da ‘Kids’, il cantautore britannico e l’artista australiana torneranno a duettare per una nuova canzone Condividi:

Sono trascorsi più di venti anni dall’uscita di “Kids”, canzone nata dalla collaborazione tra Robbie Williams (FOTO) e Kylie Minogue (FOTO). Il brano era il secondo estratto di “Sing When You're Winning”, quarto album in studio dell’ex Take That e venne inserito anche in ‘Light Years’, disco della cantante australiana. Ora è arrivato il tempo di rinnovare l’amicizia tra i due colleghi con una nuova canzone, così come rivelato da Robbie Williams. Il cantautore britannico ha rilevato tramite il Daily Star Online di aver registrato una nuova traccia e di essere davvero entusiasta per ciò che arriverà: "Ho una canzone con Kylie Minogue, ho grandi progetti per lei”. Secondo il tabloid, i due artisti avrebbero già registrato in gran segreto la nuova canzone e l’intenzione di Robbie Williams è di pubblicarla presto come singolo.

Il duetto con Kylie Minogue e quello con The Struts approfondimento Robbie Williams: "Sto formando un nuovo gruppo con due amici" Non si conosce la data di uscita della canzone anzi sembra che gli staff dei due artisti debbano ancora pianificare i dettagli esatti per la pubblicazione "A causa del Covid non ci sono piani concreti per il rilascio. Non sarà un mini drop come Kylie ha fatto di recente con il suo remix Studio 2054 di Real Groove con Dua Lipa”, queste le parole secondo una fonte intercettata dal tabloid. Non ci sono ancora annunci ufficiali e dettagli della collaborazione ma sono tantissimi i commenti dei fan dei due artisti che hanno accolto con sorpresa ed entusiasmo la possibilità di vederli nuovamente duettare. Negli ultimi mesi Robbie Williams ha collaborato con The Struts, band rock inglese, nel singolo ‘Strange Days’, successivamente ha rilasciato ‘Can’t Stop Christmas’, singolo contenuto nella versione deluxe dell’album ‘The Christmas Present’. L’album, il 13esimo in studio dell’artista, ha debuttato al primo posto della classifica nel Regno Unito, e questo gli ha permesso di eguagliare il record di Elvis Presley come artista solista con il maggior numero di album alla #1.