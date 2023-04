Un cadavere e 157 sospettati: la cantante e attrice interpreta se stessa nella nuova serie di Shondaland Condividi

The Residence è la nuova serie tv marchiata Netflix realizzata da Shondaland, la casa produttrice di Shonda Rhimes che vedrà la luce probabilmente non prima di un anno. I lavori sono in corso e solo da poco è stata resa nota la composizione del cast che, come è stato annunciato nelle ultime ore, avrà una protagonista d'eccezione in Kylie Minogue. La pop-star, che ha venduto decine di milioni di dischi in tutto il mondo, interpreterà se stessa: un caso raro nel mondo seriale, soprattutto nel caso in cui non si tratti di semplici cameo ma di attori di primo piano. Si sa ancora molto poco di questo prodotto, sul quale la produzione e Netflix stanno cercando di mantenere il massimo riserbo per aumentare l'hype ma la presenza annunciata di Kylie Minogue sarà sicuramente un elemento che offrirà quel pizzico di curiosità in più al pubblico.

La presenza di Kylie Minogue e il resto del cast Al di là del fatto che è stata resa nota la sua partecipazione nel ruolo di sé stessa, nessun’altra informazione è stata fornita su Kylie Minogue in The Residence. Da quanto si evince, infatti, il prodotto dovrebbe avere un’impostazione corale, tuttavia non sarebbe strano se la pop-star avesse in qualche modo la possibilità di emergere tra gli altri, vista la sua caratura e il suo appeal sul pubblico. Accanto a lei reciteranno comunque attori di primo piano del calibro di Jane Curtin, Eliza Coupe, Julieth Restrepo, Sumalee Montano, James Babson, Izzy Diaz, Paul Fitzgerald, Roslyn Gentle, Chris Grace, Juliette Jeffers, Nathan Lovejoy, E.L. Losada. E poi, ancora, sono state annunciate le presenze di Mel Rodriguez, Brett Tucker e Rebecca Field. Ma si tratta solo di una parte del cast, perché la produzione può definirsi colossale e sicuramente avvincente per il pubblico che la seguirà in tv. approfondimento Kylie Minogue celebra il 25mo compleanno di Impossible Princess

L'adattamento televisivo del libro di Kate Andersen Brower The Residence è tratto dall'omonimo romanzo di Kate Andersen Brower e segue i dettami della narrativa gialla. È ambientata all'interno della Casa Bianca, dove si è consumato un orrendo delitto, per il quale ci sono ben 157 sospettati per un unico cadavere. Il libro viene descritto come "un giallo screwball ambientato ai piani alti, ai piani bassi e nelle scale di servizio della Casa Bianca, tra l'eclettico staff della villa più famosa al mondo". Spetterà a un particolare detective risolvere il mistero dell'assassinio, in una serie tv che sembra avere tutti gli ingredienti giusti per attirare il pubblico.