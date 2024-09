Kylie Minogue annuncia la raccolta "Tension II" e il tour per il 2025

La popstar australiana ha annunciato che il 18 ottobre 2024, tramite BMG, uscirà un nuovo album con 13 canzoni, di cui nove mai ascoltate prima. L'artista ha anche fatto sapere che incomincerà un tour mondiale nel 2025, in supporto del suo ultimo album, Tension (pubblicato il 22 settembre 2023) e di questa nuova fatica discografica (che, fin dal titolo, si pone come naturale seguito del disco del 2023)



Kylie Minogue è pronta a pubblicare nuova musica, per la gioia dei suoi fan (che non vedevano l’ora): la popstar australiana ha annunciato che il 18 ottobre 2024, tramite BMG, uscirà Tension II.

Si tratta di un nuovo album che raccoglie tredici canzoni, di cui nove mai ascoltate prima. L'artista ha anche fatto sapere che incomincerà un tour mondiale nel 2025, in supporto del suo ultimo album, Tension (pubblicato il 22 settembre 2023), e di questa nuova fatica discografica che, fin dal titolo, si pone come il naturale seguito del precedente disco.



Per questo nuovo LP intitolato Tension II, a collaborare con Minogue ci saranno Sia, Orville Peck, Diplo, The Blessed Madonna, Bebe Rexha e Tove Lo.

Il singolo principale, Lights Camera Action, uscirà il 27 settembre. Nei prossimi paragrafi trovate la tracklist della raccolta in arrivo.

L'anno prossimo, Minogue porterà il suo tour mondiale in Australia, Asia e Regno Unito, con altre date in arrivo per Nord e Sud America. La prima tappa inizierà nel suo Paese natale, la sua amata Australia appunto, con il live fissato per il 15 febbraio a Perth, e durerà fino all'inizio dell'estate dell'anno prossimo. Nei prossimi paragrafi troverete anche la lista completa delle date del tour di Kylie Minogue.



Minogue: “Entusiasta, annuncio il Tension Tour 2025”

“Sono entusiasta di annunciare il Tension Tour 2025”, ha detto Minogue in una dichiarazione ufficiale. “Non vedo l'ora di condividere momenti meravigliosi e selvaggi con i fan di tutto il mondo, celebrando l'era Tension e altro ancora! È stato un viaggio esaltante finora e ora preparatevi, perché griderò 'Lights, Camera, Action'… e ci sarà un sacco di Padaming!”.



Per quanto riguarda quest’ultimo termine, “padaming”, si tratta di un riferimento alla sua canzone Padam Padam del 2023. Padaming è un termine giocoso che Kylie Minogue usa per riferirsi a un momento carico di energia e divertimento, che richiama l'atmosfera del sopracitato brano. All'inizio di quest'anno, Minogue ha vinto il premio per la Miglior Registrazione Pop Dance ai Grammy Awards 2024 proprio con Padam Padam, il singolo principale di Tension. Sebbene fosse stata nominata sei volte nel corso degli anni per il suo lavoro, questa è stata solo la sua seconda vittoria. La prima risale al 2004, quando Come Into My World vinse il premio per la Miglior Registrazione Dance alla 46ª edizione dei Grammy Awards.

La tracklist del nuovo disco Tension II conterrà le seguenti 13 canzoni, nove delle quali sono inedite:



1 Lights Camera Action

2 Taboo

3 Someone for Me

4 Good as Gone

5 Kiss Bang Bang

6 Diamonds

7 Hello

8 Dance to the Music

9 Shoulda Left Ya

10 Edge of Saturday Night [ft. The Blessed Madonna]

11 My Oh My [ft. Bebe Rexha e Tove Lo]

12 Midnight Ride [ft. Orville Peck e Diplo]

13 Dance Alone [ft. Sia]

Il Tension Tour 2025 di Kylie Minogue Di seguito trovate la lista completa delle date della tournée mondiale che Minogue farà nei prossimi mesi, il "Tension Tour 2025": AUSTRALIA 15 Febbraio – RAC Arena, Perth,

18 Febbraio – AEC Arena, Adelaide

20 Febbraio – Rod Laver Arena, Melbourne

21 Febbraio – Rod Laver Arena, Melbourne

26 Febbraio – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

1 Marzo – Qudos Bank Arena, Sydney

2 Marzo – Qudos Bank Arena, Sydney ASIA 10 Marzo – Bangkok

12 Marzo – Tokyo

15 Marzo – Kaohsiung

17 Marzo – Manila UK 16 Maggio – OVO Hydro, Glasgow

17 Maggio – Utilita Arena, Newcastle

19 Maggio – AO Arena, Manchester

22 Maggio – M&S Bank Arena, Liverpool

23 Maggio – Utilita Arena, Sheffield

26 Maggio – The O2, London

27 Maggio – The O2, London

30 Maggio – Motorpoint Arena, Nottingham

Kylie Minogue icona di musica (e stile) dagli anni '80

Kylie Ann Minogue è una cantante, attrice e ballerina australiana, una delle popstar più famose emerse negli anni Ottanta.

Ha venduto oltre 80 milioni di copie nel mondo, vincendo due Grammy Award, due MTV Video Music Awards e quattro BRIT Award.

Nel 2024 è stata inclusa nella lista delle 100 persone più influenti della rivista Time.

Ha iniziato la carriera con l'etichetta Mushroom Records, pubblicando sei album di successo.

Nel 2000 è passata alla Parlophone, con cui ha pubblicato l’album Fever (2001). Ha firmato con Roc Nation nel 2012, pubblicando l'album Kiss Me Once (2014). È passata poi a BMG Rights Management, con cui è uscito Golden (2018), Disco (2020) e Tension (2023)

Il 18 ottobre 2024 uscirà Tension II, una nuova raccolta di 13 brani, di cui nove sono inediti.