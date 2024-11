Laura Pausini, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina , ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée.

In occasione della decima tournée mondiale, la cantante ha scelto di dare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia .

Il WORLD TOUR WINTER 2024 di Laura Pausini ha preso il via lunedì 4 novembre dall'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra. Mercoledì 13 approda al PalaSele di Eboli , per una data sold-out da mesi aperta da Ste (all’anagrafe Stephani Ojemba).

La scaletta

La scaletta del concerto di Laura Pausini a Eboli non è stata ufficializzata, ma è possibile che replichi la setlist delle date precedenti del tour:

Primo blocco - Presente

Il primo passo sulla luna / El primer paso en la luna

Durare / Durar

Un buon inizio / Un buen inicio

Ciao / chao

Medley rock: Tutte le volte, Frasi a metà, Io canto / Je Chante, Un'emergenza d'amore

Medley personale: Celeste, Il nostro amore quotidiano, Davanti a noi

Resta in ascolto / Escucha Atento

E ritorno da te / Volverè junto a ti

Come se non fosse stato mai amore / Como si no non hubieramos amado

Primavera in anticipo (It's my song)

Secondo blocco: Futuro

Scatola / Caja

Medley romantico: Ti porterai lontano, Non è detto, Lato destro del cuore, Non ho mai smesso, In assenza di te / It's not goodbye

Tra te e il mare / Entre tù y mil mares

Medley 2000: Limpido, Surrender, Con la musica alla radio

Bienvenido

Simili

Le cose che vivi / Las cosas que vives / Tudo o que eu vivo

Seen (Io sì)

Vivimi / Viveme

Sorella Terra / Hermana Tierra

Zero / cero

Terzo blocco: passato

Invece no / En cambio no / Agora nao

Incancellabile / Involvidable / Inesquecivel

Strani amori / Amores Extranos

Lonelines / La solitudine / La soledad

Non c'è