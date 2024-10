Oasis, oltre 50mila biglietti della reunion 2025 verranno annullati

Oltre 50mila fan degli Oasis si vedranno annullare i biglietti del tour di reunion. I promotori dei concerti, attesissimi, hanno annunciato che - nelle prossime settimane - cominceranno ad annullare i biglietti che hanno "violato i termini e le condizioni contrattuali".

Cosa succederà ai biglietti annullati

I promotori dell'Oasis Live '25 hanno affermato che l'esame delle vendite dei biglietti è attualmente in corso, e che i risultati saranno trasmessi alle forze dell'ordine competenti. I biglietti così annullati saranno nuovamente disponibili su Ticketmaster. L'invito, dunque, è quello a non acquistare biglietti da siti web non autorizzati in quanto potrebbero essere fraudolenti.

Così, un portavoce dei promoter dei concerti ha dichiarato: "In seguito agli impegni presi dalla band in vista dell'Oasis Live '25, Ticketmaster e See Tickets inizieranno il processo di annullamento dei biglietti che si ritiene abbiano violato i termini e le condizioni stabiliti per il tour. Questi termini e condizioni sono stati messi in atto con successo per intraprendere azioni contro le società di biglietteria secondaria che rivendono biglietti con enormi profitti. Solo il 4% dei biglietti è finito sui siti di rivendita, contro il 20% dei biglietti di altri grandi tour.

Qualora un fan volesse rivendere i biglietti già acquistati, gli organizzatori chiedono di farlo al valore nominale tramite Ticketmaster o il partner ufficiale di rivendita della band, Twickets.