Halsey esplora il tempo e il destino nell'album The Great Impersonator

The Great Impersonator (Columbia Records/Sony Music) è l’attesissimo nuovo album di Halsey, artista da oltre 50 miliardi di stream e nominata ai Grammy Awards. L’album è stato anticipato dal brano I Never Loved You, scritto dall’artista insieme a Michael Uzowuru e Tyler Johnson. Il brano segue la pubblicazione dei precedenti Ego, singolo con il quale l’artista si è esibita ai VMA, Lonely is the Muse, Lucky e The End.