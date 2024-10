Damiano David, annunciato il nuovo singolo Born With A Broken Heart

L’artista ha svelato la copertina della canzone in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il secondo singolo da solista arriverà venerdì 25 ottobre

Damiano David ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Born With a Broken Heart. La canzone farà il suo debutto sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 25 ottobre .

L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ragazzi, questo è soltanto l’inizio , devo ringraziare tante persone e ho tante storie da raccontare, non vedo l’ora di farlo con tutti voi”.

Il brano ha visto il coinvolgimento dell'artista britannico Labrinth nel ruolo di produttore. Il cantante italiano ha raccontato: “Ha creduto in me e mi ha benedetto con il suo talento in questo primo step della mia nuova carriera”.