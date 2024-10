Damiano canta Silverlines in prima mondiale a Che tempo che fa

La sua mamma glielo diceva da tempo: solamente se vai a Che tempo che fa, puoi dire d'essere famoso. E, Damiano, a Che tempo che fa c'è andato davvero.

Il "Damiano-dei-Maneskin", che è sempre più Damiano David, si è seduto nel salotto di Fabio Fazio. C'era già stato, per la verità, quando CTCF era sulla Rai e, al suo fianco, c'erano Victoria, Ethan e Thomas. Ora che oltre a essere il frontman dei Maneskin è anche una voce solista è tornato. E, acceso da una nuova consapevolezza, ha intonato per la prima volta dal vivo la sua Silverlines.

Damiano David parla di Silverlines

A Che tempo che fa, ora su NOVE, Damiano David è arrivato soprattutto per parlare di Silverlines. Che, spiega, indica "il lato positivo".

"Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto. Diciamo che ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi ho voluto riprovare a ricostruire tutto partendo da quello", ha detto.

Così, in Silverlines, Damiano racconta il ritorno in un luogo positivo, dopo tante difficoltà: "È stato uno dei primi pezzi che ho scritto, alla fine si è rivelato quasi una premonizione perché poi in realtà è dove mi trovo oggi. Sono stati tre anni difficili, tantissime bellissime cose ma serve fare tanti sacrifici…". Tre anni di un incredibile successo, che Damiano e compagni hanno sempre vissuto in maniera sana, un concerto alla volta, un pezzetto alla volta. Anche se, spiega lui, a "tutte quelle persone lì per te non ti abitui mai".