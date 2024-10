Finley in concerto al Forum di Assago di Milano, la possibile scaletta

"Sarà una grande festa per tutti noi, un’occasione irripetibile per urlare insieme che tutto è possibile": così il gruppo di Legnano ha annunciato il concerto al Forum, in programma mercoledì 16 ottobre e da tempo atteso dai suoi fan

Mercoledì 16 ottobre, i Finley tornano live al Forum d'Assago di Milano. E, insieme a loro, ci saranno J-Ax, Rose Villain, i Dari, Divi dei Ministri e i Punkreas. Il concerto, attesissimo, arriva a qualche mese di distanza dall'uscita del loro ultimo album, Pogo Mixtape Vol. 1.

I Finley a Milano

"Quando abbiamo iniziato a suonare eravamo solo dei ragazzini. Saltavamo la scuola per andare in una sala prove che puzzava di muffa, ma era il posto più bello che potessimo desiderare", hanno raccontato su Instagram Pedro, Ka, Dani e Ivan, annunciando il concerto a Milano. "Le nostre storie diventavano canzoni e le nostre canzoni un rifugio per chi non si sentiva capito".

Fumo e cenere, Adrenalina e Diventerai una star hanno cambiato la vita dei Finley, e influenzato le vite di chi li seguiva. Oggi quei ragazzini, che non hanno mai avuto voglia di crescere, intendo riportare i loro fan in quel momento esatto della loro vita: gli anni della scuola, dei problemi insormontabili, dei cuori spezzati, di quando bastava una canzone sull'mp3 per essere felice.

Per i Finley, sarà la prima volta al Forum dopo l'opening del concerto di Max Pezzali, oltre vent'anni fa.