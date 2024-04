Rose Villain, foto hot create con l'IA: "Mi sento violata"

Da qualche giorno, circolano sul web foto false di Rose Villain. Le immagini, create con l'Intelligenza Artificiale, la ritraggono nuda. Una vera e propria piaga, quella delle immagini deepfake, di cui sono rimaste vittime molte celebrity. Ma anche gente comune che, come ricorda Rose, potrebbe non avere gli strumenti per proteggersi e per reagire.

La reazione di Rose Villain alle foto deep fake

Con una story postata su Instagram, Rose Villain annuncia di aver sporto denuncia per quelle immagini che - create con l'Intelligenza Artificiale - sono state diffuse sul web. Sebbene false, Rosa Luini ha spiegato d'essersi sentita a violata. E ha ricordato che, chi produce e diffonde materiale di questo tipo, commette un reato. "È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare", ha scritto. Condividendo poi alcuni articoli su questo fenomeno preoccupante, che può scatenare pensieri suicidi in chi ne è vittima.