Angelina Mango con rinofaringite, saltano concerti a Napoli e Molfetta

“Sono mortificata per la decisione che ho dovuto prendere”. In una story Instagram, Angelina Mango ha chiesto scusa ai fan per l’annullamento di due concerti del tour Angelina Mango – Nei club 2024, rispettivamente il 15 ottobre a Napoli e il 16 ottobre a Molfetta, in provincia di Bari. Una rinofaringite ha infatti colpito la cantante, che già il 14 ottobre nella prima data partenopea aveva un forte mal di gola e faticava a parlare. Dopo le opportune visite mediche, Mango ha preso una pausa. “Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Vi amo tantissimo”, ha concluso.