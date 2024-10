Cissy Houston, mamma di Whitney Houston, è morta all'età di 91 anni

Cissy Houston , madre di Whitney Houston e pilastro della sua famiglia, si è spenta lunedì 7 ottobre nel New Jersey all' età di novantuno anni . La donna, cantante statunitense, leggenda del gospel e del soul , era affetta da tempo dal morbo di Alzheimer. Ricoverata in una struttura per le sue patologie ma ha trascorso le ultime ore nella sua casa di famiglia, circondata dai suoi affetti. La notizia della sua scomparsa è stata data dai parenti. La nuora, Pat Houston in una nota ha espresso il suo cordoglio e quello degli altri familiari: “I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Perdiamo la matriarca della nostra famiglia ”.

La morte di Cissy Houston lascia un vuoto incolmabile per le persone che l'hanno conosciuta e che la descrivono come il vero pilastro della sua famiglia , una donna piena di forza e di fede che ha resistito ai numerosi dolori della sua vita che era stata anche colma di doni e di talento. “Mamma Cissy è stata una figura forte e imponente nelle nostre vite. Una donna di profonda fede che aveva molto a cuore la famiglia e la comunità” ha scritto Pat Houston, moglie di Gary Garland, fratello di Whitney Huston. Nella nota la nuora di Cissy Houston sottolinea il “contributo senza pari” che la cantante americana ha fornito alla cultura pop e all' industria musicale di cui ha fatto parte per sette decenni . “Siamo grati a Dio per gli anni che ha trascorso con noi e ci sentiamo benedetti per le lezioni di vita che ci ha insegnato”, ha scritto Pat Houston che ha concluso ricordando le altre perdite subite dalla sua famiglia. “Possa riposare in pace, insieme a sua figlia, Whitney e alla nipote Bobbi Kristina”.

Cissy Houston, il legame con la figlia Whitney

Cissy Houston, il cui vero nome era Emily Drinkard, aveva iniziato a cantare negli anni Quaranta dando corpo alla passione per il canto poi condivisa da altri membri della famiglia, tra cui la nipote Dionne Warwick e sua figlia, Whitney Houston, nata dal suo secondo matrimonio, con John Houston.

La sua carriera, iniziata col gruppo gospel di famiglia, I Drinkards, si è sviluppata tra collaborazioni con altri gruppi e progetti solisti.

Dopo aver collaborato con i grandi della sua epoca, tra cui Elvis Presley, Aretha Franklin e David Bowie, nei tardi anni Ottanta incide brani con sua figlia, popstar sulla cresta dell'onda.

Nel 1997 e nel 1998 arrivano i due premi Grammy della sua carriera, nella categoria gospel e soul.

Richiestissima come corista per la sua voce unica e potente, ha lavorato anche con Chaka Khan, Hendrix, Paul Simon, Beyoncé e molti altri.

La morte della figlia Whitney, alla quale era legatissima, l'aveva profondamente segnata ma a quel dolore, mai sopito, si era aggiunto quello per la scomparsa di sua nipote, Bobbi Kristina, figlia della sua amata figlia e di Bobby Brown, a soli ventidue anni in circostanze tragiche.

Era stata lei a sollevare altre accuse verso il marito violento di sua figlia che, in un episodio raccontato nel memoir Ricordando Whitney, fu identificato come l'artefice dello sfregio che costrinse Whitney Houston a un intervento chirurgico.

Durante una lite domestica, raccontò Cissy, la cantante fu colpita da una scheggia al volto. Bobby Brown aveva colpito la tavola con un pugno rompendo un piatto in mille pezzi.

Nel memoir la donna, ormai anziana, raccontò la sua verità e fornì dettagli sugli anni oscuri di sua figlia, che era stata letteralmente salvata da lei nei momenti peggiori della sua vita di abusi di sostanze.

Anche Pat Houston ha raccontato dei tentativi da parte della famiglia della cantante di I Will Always Love You di mandarla in riabilitazione e della sua ostinazione nel non seguire le indicazioni di nessuno.

Pat Houston, ex assistente di Whitney e portavoce della famiglia, aveva pubblicato su Instagram, lo scorso 30 settembre, un'ultima foto con Cissy per i suoi 91 anni. Il post aveva avuto molto riscontro tra i fan della leggendaria cantante.