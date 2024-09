Jane's Addiction annullano tour dopo rissa tra Farrell e Navarro

I Jane's Addiction , dopo aver annullato una data, hanno cancellato il resto del loro tour nordamericano a seguito di una rissa sul palco tra i membri della band che ha visto il frontman Perry Farrell prendere a pugni il chitarrista Dave Navarro a Boston venerdì sera

Quello dei Jane's Addiction era un ritorno atteso, considerano che non andavano in tournée da 14 anni. Ma i fan sono rimasti a bocca asciutta: il tour di reunion della band è stato cancellato dopo che il cantante Perry Farrell ha litigato con il chitarrista solista Dave Navarro durante uno spettacolo a Boston. La band ha annunciato la cancellazione del tour sui social, parlando di "un po' di tempo libero come gruppo" e aggiungendo che per Farell sperano trovi "l'aiuto di cui ha bisogno", causa – stando a quanto dichiarato dal bassista Eric Avery e dal batterista Stephen Perkins – come causa dell’annullamento dei live.

Le scuse di Farell In una dichiarazione rilasciata ad alcuni media Usa, il 65enne Farrell ha affermato: "Questo fine settimana è stato incredibilmente difficile e dopo aver avuto il tempo e lo spazio per riflettere è giusto che mi scusi con i miei compagni di band, in particolare Dave Navarro, i fan, la famiglia e gli amici per le mie azioni durante lo spettacolo di venerdì. Sfortunatamente il mio punto di rottura ha portato a un comportamento ingiustificabile e mi assumo la piena responsabilità per come ho scelto di gestire la situazione".